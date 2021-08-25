Житель Екатеринбурга порвал селезёнку при падении с самоката

Инцидент произошёл 24 августа вечером в центре Екатеринбурга по адресу Белинского, 200. 32-летний житель столицы Урала ехал на самокате с высокой скоростью. Мужчина не справился с исправлением и упал с «железного коня». В итоге горожанина госпитализировали с травмой живота и разрывом селезёнки, пишет «КП-Урал» со ссылкой на осведомлённый источник.