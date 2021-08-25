Житель Екатеринбурга порвал селезёнку при падении с самоката

Житель Екатеринбурга порвал селезёнку при падении с самоката
Житель Екатеринбурга порвал селезёнку при падении с самоката
Сегодня, 17:18ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Травмы получил екатеринбуржец после падения с самоката.

Инцидент произошёл 24 августа вечером в центре Екатеринбурга по адресу Белинского, 200. 32-летний житель столицы Урала ехал на самокате с высокой скоростью. Мужчина не справился с исправлением и упал с «железного коня». В итоге горожанина госпитализировали с травмой живота и разрывом селезёнки, пишет «КП-Урал» со ссылкой на осведомлённый источник.

Напомним, с началом летнего сезона в большинстве городов открылись сервисы по прокату самокатов, в связи с чем возросло количество травм, полученных при падении.

Сюжеты:
Екатеринбург
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