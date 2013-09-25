В Нижнем Тагиле столкнулись иномарки на перекрестке Заводская-Красногвардейская (ФОТО)

ДТП произошло напротив дома №2 по улице Красногвардейская, когда водитель автомобиля Volkswagen, молодой человек 1993 года рождения, и водитель Mitsubishi, женщина 1975 года рождения, следуя в перпендикулярных направлениях, допустили столкновение.

В итоге женщина-водитель получила травму в виде ушиба грудной клетки. После оказания медицинской помощи в ЦГБ №4 была отпущена домой.

По предварительным данным ГИБДД, авария произошла из-за неподчинения сигналам светофора.

По итогам 8 месяцев 2013 года на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия по причине нарушения требований сигналов светофора водителями, что составляет 2% от общего количества ДТП. При этом отмечен значительный рост данных ДТП относительно уровня прошлого года - на 300%.

Уважаемые водители! Перекресток является местом повышенной опасности, так как на нем пересекаются транспортные потоки, движущиеся в различных направлениях. На этом участке много пешеходов, пересекающих проезжую часть.

Приближаться к перекрестку необходимо с постепенно снижающейся скоростью, анализируя организацию движения на перекрестке, внимательно следя за поведением других водителей и пешеходов. При проезде регулируемого перекрестка внимательно следите за сигналами светофора, -- акцентируют в Отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.