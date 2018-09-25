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А хотел помочь: 15-летний спортсмен из Нижнего Тагила обвиняется в убийстве мужчины
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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А хотел помочь: 15-летний спортсмен из Нижнего Тагила обвиняется в убийстве мужчины

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