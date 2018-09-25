А хотел помочь: 15-летний спортсмен из Нижнего Тагила обвиняется в убийстве мужчины

Инцидент произошёл в октябре 2017 года. По данным следствия, юный тагильчанин около восьми часов вечера гулял со своей 17-летней подругой на Руднике им. III Интернационала. В районе до №26 по улице Кольцова молодые люди услышали зов о помощи, доносившийся из канавы. Оказалось, что там лежал мужчина, который не мог подняться самостоятельно. По заверению обвиняемого, мужчина выглядело неопрятно и был в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее юноша решил проводить спасённого до людного места.

По дороге мужчина предложил тагильчанину выпить, но спортсмен отказался. Ответ юноши разозлил собеседника, и он схватил кикбоксёра за капюшон, тем самым порвал куртку. Молодой человек ударил обидчика, мужчина упал. Чтобы проучить оппонента, юный тагильчанин забрал у мужчины телефон из кармана. Через две недели в больнице пострадавший скончался от обширных травм головы. Против юноши возбудили уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Грабёж».

Свидетели утверждают, что погибший был конфликтным человеком. Интересно, что между встречей с кикбоксёром и обнаружением еще живого потерпевшего прошло около получаса. Защита не исключает, что у погибшего мог возникнуть конфликт еще с кем-то.