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Сотрудники «Пятерочки» в Сургуте закрыли подростка в холодильнике
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудники «Пятерочки» в Сургуте закрыли подростка в холодильнике

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