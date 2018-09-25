Сотрудники «Пятерочки» в Сургуте закрыли подростка в холодильнике

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В Сургуте организована проверка в связи с опубликованной информацией о незаконном задержании несовершеннолетнего сотрудниками магазина «Пятерочка».
24 сентября телекомпания Сургута опубликовала видеозапись, на которой подросток рассказывает о том, что работники местной «Пятерочки» закрыли его в камере охлаждения.
Несовершеннолетний добавляет, что его заподозрили в краже, обыскали и поместили в холодильник. Информация о том, какой период времени юноша провел в заточении, не указывается.
По информации от родителей подростка, полиция не подтвердила факт кражи, но и действия сотрудников магазина рассматривать не стала.
Следственный отдел Сургута организовал проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ.
Видео
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Видео: «О, Сургут»
Следователи займутся выяснением обстоятельств случившегося и допросом всех свидетелей инцидента, сообщают «РИА Новости».
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