Сотрудники «Пятерочки» в Сургуте закрыли подростка в холодильнике

24 сентября телекомпания Сургута опубликовала видеозапись, на которой подросток рассказывает о том, что работники местной «Пятерочки» закрыли его в камере охлаждения.

Несовершеннолетний добавляет, что его заподозрили в краже, обыскали и поместили в холодильник. Информация о том, какой период времени юноша провел в заточении, не указывается.

По информации от родителей подростка, полиция не подтвердила факт кражи, но и действия сотрудников магазина рассматривать не стала.

Следственный отдел Сургута организовал проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ.

Видео Видео: «О, Сургут»