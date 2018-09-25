Возможен поджог: три садовых дома горели в Нижнем Тагиле 24 и 25 сентября
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24 и 25 сентября в Нижнем Тагиле произошли пожары на тех садовых участках.
Сюжеты: Нижний Тагил
24 сентября два дома загорелись в коллективном саду «Железнодорожник», который находится на станции «Садоводы».
Два садовых дома, которые были расположены рядом, загорелись вечером 24 сентября. Общая площадь пожара составила 48 квадратных метров. На место пожара выезжали две спецмашины и четыре огнеборца.
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На следующий день, 25 сентября, в нескольких десятках метров на трех разных участках загорелись дом, баня и забор.
Предположительно, причиной во всех случаях мог быть поджог, сообщает ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО.
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