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Вынесли около 3 млн рублей: офис «Бинбанка» ограблен в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вынесли около 3 млн рублей: офис «Бинбанка» ограблен в Екатеринбурге

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