Вынесли около 3 млн рублей: офис «Бинбанка» ограблен в Екатеринбурге

В настоящее время специалисты следственно-оперативной группы проводят проверку. По словам представителя пресс-группы МВД по Екатеринбургу, сообщение было принято отделом полиции №12.

Источник утверждает, что грабители вынесли из банка более 3 миллионов рублей. Однако окончательная сумма ущерба не уточняется, передаёт издание Znak.com.