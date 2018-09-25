Вынесли около 3 млн рублей: офис «Бинбанка» ограблен в Екатеринбурге

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В ночь на 25 сентября в Екатеринбурге был ограблен офис банка «Бинбанк», расположенный на улице Академика Шварца, 14.
Сюжеты: Екатеринбург
В настоящее время специалисты следственно-оперативной группы проводят проверку. По словам представителя пресс-группы МВД по Екатеринбургу, сообщение было принято отделом полиции №12.
Источник утверждает, что грабители вынесли из банка более 3 миллионов рублей. Однако окончательная сумма ущерба не уточняется, передаёт издание Znak.com.
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