Был подтвержден коронавирус: в Екатеринбурге скончался бывший главврач ЦГБ №20

Был подтвержден коронавирус: в Екатеринбурге скончался бывший главврач ЦГБ №20

Сегодня, 20:53ПроисшествияPhoto: ЦГБ № 20
В Екатеринбурге скончался бывший главный врач ГКБ №20 Борис Золотарев, сообщает Е1.

Последнее время Борис Золотарев, возглавлявший больницу с 2001 по 2012 год, лечился от коронавируса в больнице №40. 25 сентября Бориса Золотарева не стало.

За время работы Борис Владимирович провел капитальный ремонт структурных подразделений больницы, реорганизовал лабораторно-диагностическую службу, а также открыл несколько новых отделений: отделение реанимации, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, отделение реанимации и интенсивной терапии для беременных и родильниц.

Прощание с Борисом Золотаревым состоится 28 сентября в 10:30 на территории больницы №40.

Напомним, 23 сентября в возрасте 90 лет скончался один из основателей службы скорой помощи Владимир Фиалко.

Stories:
ЕкатеринбургКоронавирус
Related news:
смертьбольницаЕкатеринбургкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы