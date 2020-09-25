Был подтвержден коронавирус: в Екатеринбурге скончался бывший главврач ЦГБ №20

За время работы Борис Владимирович провел капитальный ремонт структурных подразделений больницы, реорганизовал лабораторно-диагностическую службу, а также открыл несколько новых отделений: отделение реанимации, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, отделение реанимации и интенсивной терапии для беременных и родильниц.