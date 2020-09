Был подтвержден коронавирус: в Екатеринбурге скончался бывший главврач ЦГБ №20

В Екатеринбурге скончался бывший главный врач ГКБ №20 Борис Золотарев, сообщает Е1.

Последнее время Борис Золотарев, возглавлявший больницу с 2001 по 2012 год, лечился от коронавируса в больнице №40. 25 сентября Бориса Золотарева не стало. За время работы Борис Владимирович провел капитальный ремонт структурных подразделений больницы, реорганизовал лабораторно-диагностическую службу, а также открыл несколько новых отделений: отделение реанимации, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, отделение реанимации и интенсивной терапии для беременных и родильниц. Прощание с Борисом Золотаревым состоится 28 сентября в 10:30 на территории больницы №40. Напомним, 23 сентября в возрасте 90 лет скончался один из основателей службы скорой помощи Владимир Фиалко. В Екатеринбурге скончался один из основателей службы скорой помощи

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter