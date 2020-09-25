Тагильский общественник Никита Чапурин госпитализирован с коронавирусом

Хочу донести до всех жителей города, что COVID-19 — серьезное заболевание. Это не шутки. Все ваши мелкие и хронические болезни сразу усилятся, и состояние станет тяжелым. Соблюдайте самоизоляцию, применяйте защитные средства. Также я посмотрел, как работают наши врачи, и выражаю им благодарность. Их у нас мало, надо беречь медиков, заключил общественник.