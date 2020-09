Тагильский общественник Никита Чапурин госпитализирован с коронавирусом

Никита Чапурин, основатель движения «Тагил без ям», госпитализирован с коронавирусом.

Никита считает, что события начали развиваться 10 сентября. У него впервые в жизни начались проявления аллергии, последовал отёк. Пережив три приступа за сутки, он направился в отделение пульмонологии на улице Кузнецкого, 12. Там его состояние стабилизировали и выписали. По результатам анализов крови врачи выявили воспаление и направили к специалистам. Примерно через три дня у меня поднялась температура, стало трудно дышать. Выписанные гормоны от аллергии не помогали. Пропал вкус и обоняние, у супруги тоже поднялась температура, и мы вызвали «скорую», рассказывает TagilCity.ru Никита Чапурин. Больного госпитализировали в ЦГБ № 1 на улице Максарева, где ему сделали снимок, на котором были выявлены признаки пневмонии. Медики сразу взяли мазок на коронавирус. Сегодня результаты подтвердили COVID-19. Чапурин ожидает перевода в палату санатория «Руш» в поселке Старатель. Прогнозов точных дать не могут. У меня сразу обострились все хронические заболевания. Врачи молодцы, лечат хорошо и очень приветливые. За всё время не услышал ни одного плохого слова. Грамотно назначают лекарства, я немного разбираюсь в медицине, говорит общественник. На данный момент активист не предполагает, где именно мог заразиться. Он ездил на сессию в Екатеринбург, но отметил, что и в Нижнем Тагиле достаточно случаев коронавируса. Также он соблюдал меры безопасности, в местах скопления людей и в магазинах всегда надевал защитную маску и старался пользоваться антисептиком. Хочу донести до всех жителей города, что COVID-19 — серьезное заболевание. Это не шутки. Все ваши мелкие и хронические болезни сразу усилятся, и состояние станет тяжелым. Соблюдайте самоизоляцию, применяйте защитные средства. Также я посмотрел, как работают наши врачи, и выражаю им благодарность. Их у нас мало, надо беречь медиков, заключил общественник. Напомним, за сутки, с 23 на 24 сентября, в Нижнем Тагиле выявлено пять случаев заражения коронавирусом. Всего случаев COVID-19 в городе за всё время пандемии насчитывается 1743.

