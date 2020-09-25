В Екатеринбурге сгорел дом с шиномонтажной мастерской и автомойкой

Происшествие случилось в Косьвинском переулке около 10 утра.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, тушение пожара было сложным из-за плотной застройки. Тем не менее, пожарные не допустили распространение огня на соседние здания.
к 11 утра пожар был локализован. На данный момент огнеборцы проводят проливку, а также разбирают сгоревшие конструкции.
На месте происшествия работают семь единиц техники и 20 спасателей.
Пострадавших в результате возгорания нет, причину устанавливают.
Напомним, сегодня в районе Девятого поселка в Нижнем Тагиле сгорел коттедж.