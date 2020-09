В Екатеринбурге сгорел дом с шиномонтажной мастерской и автомойкой

В Екатеринбурге на площади 300 квадратных метров горел двухэтажный частный дом, а также пристрой, в котором располагались автомойка и шиномонтажная мастерская, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Происшествие случилось в Косьвинском переулке около 10 утра. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, тушение пожара было сложным из-за плотной застройки. Тем не менее, пожарные не допустили распространение огня на соседние здания. к 11 утра пожар был локализован. На данный момент огнеборцы проводят проливку, а также разбирают сгоревшие конструкции. На месте происшествия работают семь единиц техники и 20 спасателей. Пострадавших в результате возгорания нет, причину устанавливают. Напомним, сегодня в районе Девятого поселка в Нижнем Тагиле сгорел коттедж. В Нижнем Тагиле в Девятом поселке горит коттедж

