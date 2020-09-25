В Екатеринбурге сгорел дом с шиномонтажной мастерской и автомойкой

В Екатеринбурге сгорел дом с шиномонтажной мастерской и автомойкой

Сегодня, 14:46ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге на площади 300 квадратных метров горел двухэтажный частный дом, а также пристрой, в котором располагались автомойка и шиномонтажная мастерская, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Происшествие случилось в Косьвинском переулке около 10 утра.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, тушение пожара было сложным из-за плотной застройки. Тем не менее, пожарные не допустили распространение огня на соседние здания.

к 11 утра пожар был локализован. На данный момент огнеборцы проводят проливку, а также разбирают сгоревшие конструкции.

На месте происшествия работают семь единиц техники и 20 спасателей.

Пострадавших в результате возгорания нет, причину устанавливают.

Напомним, сегодня в районе Девятого поселка в Нижнем Тагиле сгорел коттедж.

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