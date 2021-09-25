17-летняя девушка из Староуткинска свела счёты с жизнью

По словам местных жителей, погибшую вместе с сестрой воспитывали дед и бабушка — мать девушек отбывает срок за преступление, совершенное в состоянии опьянения. Отец умершей — судимый за изнасилование и убийство — никогда не принимал участие в воспитании дочери. Самым близким человеком для свердловчанки была её старшая сестра, которая уехала из Староуткинска в Первоуральск и вышла там замуж. В итоге погибшая осталась совсем одна — ни с кем из школьных товарищей девушка близко не дружила, однако всегда была отзывчивой и доброй. Именно так о ней отзываются соседи.