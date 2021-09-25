«Его накажет жизнь»: отец убитых матери и детей в Кировграде об убийце

«Его накажет жизнь»: отец убитых матери и детей в Кировграде об убийце
«Его накажет жизнь»: отец убитых матери и детей в Кировграде об убийце
Сегодня, 20:02ПроисшествияФото: Полина Титова / Instagram.com
Сегодня, 25 сентября, в Кировграде простились с женщиной и двумя её детьми, которых убил «новый друг». Проститься с семьей пришли сотни человек.

Церемония прошла в городском морге. Люди несли цветы и детские игрушки. Эта трагедия затронула всю страну.

Отец убитых близнецов сообщил Ура.ру, что уверен в том, что жизнь сама накажет «нелюдя», который так поступил с его семьей.

22 сентября во время пожара в Кировграде спасатели обнаружили тела женщины и двух детей с признаками криминальной смерти.

На следующий день, 23 сентября, полицейские задержали предполагаемого убийцу. Им оказался многодетный отец. На допросе мужчина сознался в содеянном.

Сейчас он заключен под стражу до 22 ноября 2021 ноября. Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Материалы по теме:
детиКировградпрощаниетрупы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы