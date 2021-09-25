«Его накажет жизнь»: отец убитых матери и детей в Кировграде об убийце

Сегодня, 25 сентября, в Кировграде простились с женщиной и двумя её детьми, которых убил «новый друг». Проститься с семьей пришли сотни человек.

Церемония прошла в городском морге. Люди несли цветы и детские игрушки. Эта трагедия затронула всю страну. Отец убитых близнецов сообщил Ура.ру, что уверен в том, что жизнь сама накажет «нелюдя», который так поступил с его семьей. 22 сентября во время пожара в Кировграде спасатели обнаружили тела женщины и двух детей с признаками криминальной смерти. На следующий день, 23 сентября, полицейские задержали предполагаемого убийцу. Им оказался многодетный отец. На допросе мужчина сознался в содеянном. Сейчас он заключен под стражу до 22 ноября 2021 ноября. Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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