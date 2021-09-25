Люди плакали: проститься с убитой семьей из Кировграда пришли сотни человек

Люди плакали: проститься с убитой семьей из Кировграда пришли сотни человек
Люди плакали: проститься с убитой семьей из Кировграда пришли сотни человек
Сегодня, 16:23ПроисшествияФото: 1МI
Сегодня, 25 сентября, в Кировграде простились с убитой Полиной Титовой и двумя её 4-летними мальчиками-близнецами.

Церемония прошла в городском морге. Сотни кировградцев пришли проститься с семьей. Люди несли цветы и детские игрушки. Данная трагедия никого не оставила равнодушными.

22 сентября во время пожара на бульваре Центральном, дом 4 спасатели обнаружили тела женщины и двух детей. На телах были обнаружены ножевые ранения.

23 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого убийцу. Им оказался многодетный отец, который освободился из мест лишения свободы в 2017 году. На допросе мужчина сознался в содеянном.

В настоящее время он заключен под стражу до 22 ноября 2021 ноября. Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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