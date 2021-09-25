Мужчина с ножом на улицах Екатеринбурга напугал прохожих

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который бегал по улицам Екатеринбурга с ножом. Инцидент произошел на ВИЗе сегодня вечером, 25 сентября.

Прохожего с ножом увидели жители Черкасской и Чердынской. Мужчина пугал прохожих и угрожал им расправой. Когда на место ЧП прибыли сотрудники ППС, то дебошир забежал в один из домов и скрылся, сообщают очевидцы Е1. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину и устанавливают его личность. UPD: Данная информация не соответствует действительности. Подобных сообщений в полицию не поступало, сообщили TagilCity.ru в отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу. Неизвестный напал на студентку УрФУ из Екатеринбурга напротив главного корпуса вуза Напомним, Студентка вуза в Екатеринбурге Елена стала жертвой неизвестного мужчины азиатской внешности. На девушку напали прямо напротив центрального входа УрФУ. Инцидент произошёл 2 сентября в 22 часа 13 минут.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter