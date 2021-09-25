На месте реанимация: свадебный кортеж попал в аварию в Екатеринбурге

По предварительной информации, столкнулись два автомобиля: Лексус и Тойота, сообщили в городском отделении пропаганды ГИБДД.
На место ЧП прибыла реанимационная бригада. По словам очевидцев, помощь никому из людей не понадобилась.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, в Нижнем Тагиле 22 сентября женщина за рулем ВАЗ-2114 не пропустила при повороте налево встречный Mitsubishi Airtrek. В результате столкновения внедорожник вылетел с дороги и врезался в дерево. Пострадали оба водителя и пассажир легковушки.