На месте реанимация: свадебный кортеж попал в аварию в Екатеринбурге

Сегодня днём, 25 сентября, в районе 14.00 в Екатеринбурге на проспекте Ленина свадебный кортеж попал в аварию. ДТП произошло у здания Главпочтамта.

По предварительной информации, столкнулись два автомобиля: Лексус и Тойота, сообщили в городском отделении пропаганды ГИБДД. На место ЧП прибыла реанимационная бригада. По словам очевидцев, помощь никому из людей не понадобилась. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства трагедии. Напомним, в Нижнем Тагиле 22 сентября женщина за рулем ВАЗ-2114 не пропустила при повороте налево встречный Mitsubishi Airtrek. В результате столкновения внедорожник вылетел с дороги и врезался в дерево. Пострадали оба водителя и пассажир легковушки. Трое пострадавших: ВАЗ и внедорожник столкнулись в Нижнем Тагиле

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