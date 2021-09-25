Неопытный водитель устроил смертельное ДТП под Первоуральском

Неопытный водитель устроил смертельное ДТП под Первоуральском
Неопытный водитель устроил смертельное ДТП под Первоуральском
Сегодня, 20:47ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня днём, 25 сентября, в районе 12.00 на автодороге между Первоуральском и поселком Шаля произошло смертельное ДТП. Водитель «Шевроле» не справился с управлением и съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии, 67-летняя пассажирка, которая находилась на заднем сидень, погибла на месте ДТП до приезда медиков. Сам водитель и пассажир переднего сиденья госпитализированы в больницу с различными травмами, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Известно, что за рулём находился 49-летний мужчина, который год назад сел за руль. Все, кто находился в иномарки – жители Екатеринбурга.

Напомним, сегодня днём, 25 сентября, в районе 14.00 в Екатеринбурге на проспекте Ленина свадебный кортеж попал в аварию. ДТП произошло у здания Главпочтамта.

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