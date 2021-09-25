Пропавший неделю назад свердловчанин погиб в ДТП

Волонтёры, полицейские и неравнодушные жители разыскивали свердловчанина. Позже поступила информация о том, что пропавший мог передвигаться на автомобиле Kia Spectra.
После суток поисков, мужчину нашли погибшим. По данным «КП-Екатеринбург», он погиб в дорожно транспортном происшествии между Двуреченском и Ключами.
Напомним, По факту пропажи подполковника из Елани Александра Вяткина возбуждено уголовное дело. Происшествие случилось 14 сентября. В тот день подполковник покинул воинскую часть. Он должен был поехать в поселок Еланский, однако так и не дошел до остановки.