Водитель ВМW врезался в дерево и сбежал в Екатеринбурге

Сегодня утром, 25 сентября, на территории лесопарка Шарташ в Екатеринбурге прохожие обнаружили разбитый BMW. Его водитель после столкновения с деревом сбежал.

Иномарка стояла на тропинке. Стёкла были открыты, а внутри видны сработавшие подушки безопасности. От удара о дерево у автомобиля поврежден бампер. По предварительной версии, водитель ВМW ехал с улицы Блюхера, не справился с управлением и оказался на пешеходной дорожке в лесопарке, пишет Е1 со ссылкой на директора парка. В Госавтоинспекции по Екатеринбургу отметили, что информация о данном ДТП в отделение не поступала. Напомним, женщина попала под колеса автомобиля злостного нарушителя на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле. С начала 2021 года водитель 3 десятка раз привлекался за нарушения ПДД. Тагильчанин на «Мерседесе» сбил 50-летнюю женщину-пешехода на Красногвардейской

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