Водитель ВМW врезался в дерево и сбежал в Екатеринбурге

Иномарка стояла на тропинке. Стёкла были открыты, а внутри видны сработавшие подушки безопасности. От удара о дерево у автомобиля поврежден бампер.
По предварительной версии, водитель ВМW ехал с улицы Блюхера, не справился с управлением и оказался на пешеходной дорожке в лесопарке, пишет Е1 со ссылкой на директора парка.
В Госавтоинспекции по Екатеринбургу отметили, что информация о данном ДТП в отделение не поступала.
Напомним, женщина попала под колеса автомобиля злостного нарушителя на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле. С начала 2021 года водитель 3 десятка раз привлекался за нарушения ПДД.