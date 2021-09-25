Водитель ВМW врезался в дерево и сбежал в Екатеринбурге

Водитель ВМW врезался в дерево и сбежал в Екатеринбурге
Водитель ВМW врезался в дерево и сбежал в Екатеринбурге
Сегодня, 15:29ПроисшествияФото: 1МI
Сегодня утром, 25 сентября, на территории лесопарка Шарташ в Екатеринбурге прохожие обнаружили разбитый BMW. Его водитель после столкновения с деревом сбежал.

Иномарка стояла на тропинке. Стёкла были открыты, а внутри видны сработавшие подушки безопасности. От удара о дерево у автомобиля поврежден бампер.

По предварительной версии, водитель ВМW ехал с улицы Блюхера, не справился с управлением и оказался на пешеходной дорожке в лесопарке, пишет Е1 со ссылкой на директора парка.

В Госавтоинспекции по Екатеринбургу отметили, что информация о данном ДТП в отделение не поступала.

Напомним, женщина попала под колеса автомобиля злостного нарушителя на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле. С начала 2021 года водитель 3 десятка раз привлекался за нарушения ПДД.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
дтпавтомобильЕкатеринбургШарташский парк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы