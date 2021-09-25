Три свердловчанина пострадали в результате погони ГИБДД за тонированным Mercedes

Три свердловчанина пострадали в результате погони ГИБДД за тонированным Mercedes
Три свердловчанина пострадали в результате погони ГИБДД за тонированным Mercedes
Сегодня, 13:21ПроисшествияФото: Flickr
На трассе между Кировградом и Верхним Тагилом, угоняя от сотрудников ГИБДД, Mercedes врезался в такси. Пострадало три человека.

Инцидент произошёл около 10 вечера в четверг, 23 сентября. По информации Е1, водитель Mercedes, уходя от погони госавтоинспекторов, выехал на трассе на полосу встречного движения. На повороте на Нейво-Рудянку иномарка совершила лобовое столкновение с такси.

Сотрудники ГИБДД устроили погоню из-за отказа водителя «немца» остановиться. Mercedes инспекторы остановили за тонировку, рассказал изданию таксист.

Мужчина добавил, что в результате аварии у него и его коллеги, который в момент происшествия находился на соседнем сидении, были зафиксированы травмы, их госпитализировали. Водитель Mercedes отделался переломом ребер. ГИБДД проводит по данному факту проверку.

Напомним, пенсионерка попала под колеса Mercedes в Нижнем Тагиле. Женщина перебегала дорогу по пешеходному переходу.

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