Житель многоэтажки пострадал от взрыва газа в Верхней Пышме

Утром 25 сентября в Верхней Пышме произошёл взрыв. От сильного хлопка жители дома 18 на улице Юбилейная экстренно эвакуировались и вызвали спецслужбы. По предварительным данным, пострадал 52-летний хозяин квартиры, в которой взорвался газ, пишет Е1.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции. По словам начальника пресс-службы МВД Свердловской области Валерия Горелых, пострадавшего увезли в местную горбольницу с 40% ожогов тела. Квартира уральца находится на первом этаже пятиэтажки — она пострадала больше всего.
Взрывной волной повреждены межкомнатные перегородки 4-й и 21-й квартир. Одна стена из 21-й квартиры обрушилась в четвертую, еще две стены из четвертой квартиры упали в 21-ю. Сейчас из подъезда, где все произошло, проводится экстренная эвакуация жильцов. Газ в доме перекрыт, добавил полковник Горелых.
В полиции подчеркнули, что происшествие не носит криминальный характер.
Напомним из-за взрыва газа в Екатеринбурге 8 августа пострадавшего хозяина квартиры также госпитализировали с ожогами.