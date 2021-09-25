Жители нескольких домов на Вагонке остались без отопления из-за коммунальной аварии

Приехавшие на место коммунальной аварии в Дзержинском Районе Нижнего Тагиле специалисты МУП «Горэнерго» перекрыли гейзер с кипятком. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали специалисты организации.
Сейчас так называемый фонтан уже перекрыт, начинаем откачивать воду, далее будем ликвидировать причину прорыва. Пришлось отключить отопление в ближайших домах, горячая вода будет поставляться в квартиры без изменений, добавили в МУП.
В «Горэнерго» планируют ликвидировать аварию к вечеру.
Напомним, о гейзере из кипятка TagilCity.ru сообщили жильцы дома на Ватутина, 52. После звонка журналиста в МУП «Горэнерго» на место коммунальной аварии приехали специалисты организации.