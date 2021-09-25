Жители нескольких домов на Вагонке остались без отопления из-за коммунальной аварии

Жители нескольких домов на Вагонке остались без отопления из-за коммунальной аварии
Жители нескольких домов на Вагонке остались без отопления из-за коммунальной аварии
Сегодня, 13:03ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Часть домов на улицах Ватутина и Чайковского в районе старой Вагонки Нижнего Тагила останутся без отопления из-за прорыва трубы с кипятком.

Приехавшие на место коммунальной аварии в Дзержинском Районе Нижнего Тагиле специалисты МУП «Горэнерго» перекрыли гейзер с кипятком. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали специалисты организации.

Сейчас так называемый фонтан уже перекрыт, начинаем откачивать воду, далее будем ликвидировать причину прорыва. Пришлось отключить отопление в ближайших домах, горячая вода будет поставляться в квартиры без изменений, добавили в МУП.

В «Горэнерго» планируют ликвидировать аварию к вечеру.

Напомним, о гейзере из кипятка TagilCity.ru сообщили жильцы дома на Ватутина, 52. После звонка журналиста в МУП «Горэнерго» на место коммунальной аварии приехали специалисты организации.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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