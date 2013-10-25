На этой неделе в Нижнем Тагиле неизвестные подожгли две машины
25 октября 2013, 15:50Происшествия
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Согласно сводке Отдела надзорной деятельности при Администрации Нижнего Тагила, на этой неделе было зарегистрировано два пожара, когда горели автомобили. В обоих случаях машины подожги.
Первый инцидент произошел 21 октября в 6:08 на улице Валегинская около дома №5. Там загорелся автомобиль Kia Ceed, в результате у него повреждены решетка радиатора и бампер.
Второе происшествие случилось 23 октября в 4:01 на улице Гвардейская около дома №51, где выгорел автомобиль ВАЗ-2109.
До сих пор неизвестно, кто именно поджег авто.
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