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На этой неделе в Нижнем Тагиле неизвестные подожгли две машины
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На этой неделе в Нижнем Тагиле неизвестные подожгли две машины

25 октября 2013, 15:50Происшествия
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