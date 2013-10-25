На Вагонке вчера сбили пешехода. Статистика показала: ситуация в Нижнем Тагиле обострена (ФОТО)

Так, в 18:55 водитель автомобиля ВАЗ-21102, мужчина 1987, следуя по улице Юности, напротив дома №14 сбил пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пешеход – мужчина 1975 года рождения – получил перелом левого плеча. С травмой был госпитализирован в травматологическое отделение Центральной городской больницы №1.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД

Вообще вчера был крайне проблемный день с точки зрения вождения. Выпавший снег основательно затруднял движение автолюбителям и заставил их понервничать.

85% от общего числа ДТП, зарегистрированных в октябре 2013 года, произошли в темное время суток, а также в период утренних или вечерних сумерек. Приведенная статистика показывает, что с наступлением осенне-зимнего периода возрастает вероятность наездов на пешеходов, в том числе и на пешеходных переходах.

В течение октября 2013 г. выявлено 1100 фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам и 1560 нарушений ПДД со стороны пешеходов. Штраф за нарушение ПДД пешеходом составляет 500 рублей, за невыполнение водителем требования пропустить пешехода, пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - 1500 рублей. Строгость мер продиктована остротой проблемы. О ней необходимо помнить всем участникам дорожного движения!