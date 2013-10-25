Нижнетагильская автошкола прославилась на всю область: ни зарплаты, ни знаний они не дают

Владислав Помелов в настоящее время является экс-сотрудником учебного заведения, до сих пор пытается получить расчет. Однако директор наотрез отказывается признавать тот факт, что автошкола что-то кому-то должна, даже не смотря на решение суда. 45 847 рублей задолжали на бывшей работе отцу-одиночке.

Выяснилось, что автошкола уже давно находится под вниманием надзорных органов. Заместитель директора, она же и мама руководителя, рассказала журналистам:

Мне помощник прокурора Дзержинского района Недопетина Анна Михайловна еще в январе заявила в открытую, что они нашу школу будут закрывать и приложат для этого все усилия.

В прокуратуре, в свою очередь, пытаются заставить бизнес-леди исполнить требования прокурора. Но директор отказывается от проверок и даже уничтожает документы.

Непонимание, которое переросло в откровенное противостояние. Документы, подписанные прокурором и адресованные руководителю автошколы «Ралли-НТ», директору не были переданы, а были уничтожены вместе с другими ненужными документами говорят в прокуратуре.

Однако в прокуратуру поступили заявления не только от бывших сотрудников, но и от курсантов. Жительница Тагила Ирина заплатила за обучение, но вместе целого курса занятий получила лишь два урока по полчаса. Затем начались регулярные отмены занятий. Так что бывшие курсанты хотят предостеречь потенциальных учеников.

В ГИБДД даже заявили, что у данной автошколы с октября расторгнут договор на автодром. А в прокуратуру поступило заключение Министерства образования, которое сообщает, что у школы выявлены грубые нарушения, а будущим водителям, в свою очередь, советуют проверять репутацию учебного заведения.