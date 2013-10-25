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Нижнетагильская автошкола прославилась на всю область: ни зарплаты, ни знаний они не дают
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильская автошкола прославилась на всю область: ни зарплаты, ни знаний они не дают

25 октября 2013, 11:20Происшествия
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