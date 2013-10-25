Норовирус II типа – причина, по которой отравились дети в нижнетагильской школе-интернате

Вообще, норовирусные и ротавирусные инфекции – это, как рассказывала TagilCity.ru Котова Ольга Игоревна, инфекционные заболевания вирусной этиологии, которые распространяются преимущественно фекально-оральным механизмом передачи (через воду, пищу, руки при контакте с больным или загрязненными вирусов предметами). Среди мер профилактики - употребление лучше только кипяченой воды, соблюдение правил приготовления и условий, сроков хранения готовой пищи, своевременная изоляция заболевших из организованных коллективов, от маленьких детей, проведение дезинфекции в окружении больного вирулицидными дезинфицирующими средствами.

Издание aktualno.ru сообщает, что представители регионального Роспотребнадзора по Свердловской области обнаружили ряд нарушений хранения и приготовления продуктов в нижнетагильской школе-интернате №15, из которой было госпитализировано с острой кишечной инфекцией 11 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по региону Наталья Лукьянцева.

Установлено несоблюдение требований санитарного законодательства относительно условий хранения особоскоропортящейся продукции, товарного соседства, технологии приготовления блюд, обработки яйца, овощей сообщила собеседница агентства.

По ее словам, организовано проведение лабораторного обследования персонала пищеблока, групповых; исследование суточных проб, сырой продукции, смывов с объектов окружающей среды пищеблока и воды на микробиологические показатели.

Фото с сайта школы-интерната №15.