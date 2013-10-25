Раскрыты обстоятельства убийства тагильской модели - Юлии Прокопьевой-Лошагиной

После этих допросов стала вырисовываться картина преступления. Напомним, что официальная версия СКР сейчас выглядит так: Лошагин убил Юлию в ночь с 22 на 23 августа в квартире на улице Белинского в центре Екатеринбурга. Новые подробности, которые стали известны «URA.Ru», позволяют обрисовать события, которые происходили в лофте. В какой-то момент пьяные супруги вышли на лестницу, произошла ссора, после которой Лошагин толкнул супругу, которая упала с лестницы и сломала шею. Именно перелом шеи и стал причиной смерти. После этого, по некоторым данным, Лошагин затолкал тело жены под лестницу и вернулся обратно на продолжавшуюся вечеринку. Эта информация как раз совпадает с той, которую рассказывают гости торжества, о том, что Юля в какой-то момент ушла с вечеринки. Тело в лес под Первоуральском Лошагин вывез уже на следующий день, как раз около 16.00 фотографу позвонил один из клиентов. Именно этот звонок и был позднее установлен следователями, которые смогли выяснить, что он был на месте преступления.