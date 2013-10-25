Раскрыты обстоятельства убийства тагильской модели - Юлии Прокопьевой-Лошагиной
Следствию стали известны обстоятельства убийства фотомодели Юлии Прокопьевой-Лошагиной в Екатеринбурге, в котором обвиняется ее супруг – известный екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин. На днях свердловские следователи рассказали, что по громкому делу уже допрошены лица, «обладающие информацией о совершенном преступлении», родственники, близкие и знакомые Лошагина и его жены. Об этом 25 октября сообщает издание Ura.Ru.
После этих допросов стала вырисовываться картина преступления. Напомним, что официальная версия СКР сейчас выглядит так: Лошагин убил Юлию в ночь с 22 на 23 августа в квартире на улице Белинского в центре Екатеринбурга. Новые подробности, которые стали известны «URA.Ru», позволяют обрисовать события, которые происходили в лофте. В какой-то момент пьяные супруги вышли на лестницу, произошла ссора, после которой Лошагин толкнул супругу, которая упала с лестницы и сломала шею. Именно перелом шеи и стал причиной смерти. После этого, по некоторым данным, Лошагин затолкал тело жены под лестницу и вернулся обратно на продолжавшуюся вечеринку. Эта информация как раз совпадает с той, которую рассказывают гости торжества, о том, что Юля в какой-то момент ушла с вечеринки. Тело в лес под Первоуральском Лошагин вывез уже на следующий день, как раз около 16.00 фотографу позвонил один из клиентов. Именно этот звонок и был позднее установлен следователями, которые смогли выяснить, что он был на месте преступления.
Более того, по некоторым данным, следователи смогли восстановить стертые записи с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как сначала Лошагин заходит в лофт с большим кофром, потом копается под лестницей с фонариком, а после выходит с этим же кофром (куда, по всей видимости, поместил тело Юлии) на улицу, садится в машину и уезжает.
Напомним, что 25 сентября Свердловский областной суд оставил без изменения меру пресечения Дмитрию Лошагину. Как минимум до 3 ноября он будет содержаться под стражей. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством о продлении ареста фотографа. Когда это произойдет и на какой период фотографа вновь потребуют заключить под стражу, неизвестно, однако, скорее всего, ходатайство следователя будет удовлетворено (продляют арест обычно на два месяца) и Новый год Лошагин встретит в СИЗО.
Фотография со страницы Юлии в социальной сети.
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