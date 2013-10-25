В Нижнем Тагиле сгорел жилой дом: погибли животные, хозяйка осталась без крова. Необходима помощь (ФОТО)
25 октября 2013, 15:10Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вчера вечером случилась беда – сгорел дом активистки, которая многие годы брала животных на передержку. Полностью разрушено жилище, сама Ирина также осталась без крова над головой.
Погибли кошечки, а собаки, которые находились в вольере, выжили, но, по словам волонтеров, очень напуганы. К сожалению, собак держать больше негде, поэтому все активисты, представители зоозащитных организаций обращаются к тагильчанам за помощью:
Люди, это ЧП и теперь нужна помощь человеку, который безотказно помогал животным многие годы! Организован сбор средств, любая сумма сейчас будет в помощь! Нужна передержка для Рекса, Джери, Чапы и Тайгера. Может быть, в этой ситуации кто-то из вас сжалится над этими чудом выжившими животными и возьмет на передержку этих собакевичей? Или их придется просто выпускать на улицу, и там они точно погибнут...
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей