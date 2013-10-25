В Нижнем Тагиле сгорел жилой дом: погибли животные, хозяйка осталась без крова. Необходима помощь (ФОТО)

Погибли кошечки, а собаки, которые находились в вольере, выжили, но, по словам волонтеров, очень напуганы. К сожалению, собак держать больше негде, поэтому все активисты, представители зоозащитных организаций обращаются к тагильчанам за помощью:

Люди, это ЧП и теперь нужна помощь человеку, который безотказно помогал животным многие годы! Организован сбор средств, любая сумма сейчас будет в помощь! Нужна передержка для Рекса, Джери, Чапы и Тайгера. Может быть, в этой ситуации кто-то из вас сжалится над этими чудом выжившими животными и возьмет на передержку этих собакевичей? Или их придется просто выпускать на улицу, и там они точно погибнут...