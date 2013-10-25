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В Нижнем Тагиле сгорел жилой дом: погибли животные, хозяйка осталась без крова. Необходима помощь (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле сгорел жилой дом: погибли животные, хозяйка осталась без крова. Необходима помощь (ФОТО)

25 октября 2013, 15:10Происшествия
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