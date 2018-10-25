Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Автомобиль в центре Екатеринбурга врезался в толпу пешеходов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
2fd223c550ef4d75ef4e8b0355c8549e212990ad1 1200

Автомобиль в центре Екатеринбурга врезался в толпу пешеходов

Сегодня, 09:42ПроисшествияФото: E1.ru
Читайте
также
Будни в Нижнем Тагиле: Приваловский форум, Франкенштейн и история любви
Редакция TagilCity.ru стала победителем окружного этапа конкурса журналистов
Мазут, «Кока-Кола», нефть: коричневая жидкость из крана в доме в Нижнем Тагиле