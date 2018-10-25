Автомобиль в центре Екатеринбурга врезался в толпу пешеходов

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24 октября в центре Екатеринбурга на пересечении улиц 8 марта и Радищева столкнулись автомобили Volvо и Peugeot. В результате ДТП одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в пешеходов.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам сотрудников ГИБДД, Volvо поворачивал налево и не пропустил едущий на встречу Peugeot. После столкновения Peugeot отбросило на тротуар, где стояли пешеходы, ожидающие зеленый сигнал светофора.
В аварии пострадали три человека — водитель Peugeot и два пешехода. Их госпитализировали с травмами различными степенями тяжести.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия, пишет Е1.ru.
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