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Двое погибли и трое ранены: легковушка и автобус столкнулись под Каменском-Уральским
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое погибли и трое ранены: легковушка и автобус столкнулись под Каменском-Уральским

Сегодня, 07:30ПроисшествияФото: URA.ru
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