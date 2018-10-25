Двое погибли и трое ранены: легковушка и автобус столкнулись под Каменском-Уральским

В результате столкновения от полученных травм погибли девушка и пожилой мужчина из легкового автомобиля. Водитель в состоянии комы и двое пассажиров доставлены в больницу Каменска-Уральского, сообщает URA.ru. В салоне автобуса находились 10 человек, которые приехали для уборки картофеля на поле. Никто из них не пострадал.