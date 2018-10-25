Двое погибли и трое ранены: легковушка и автобус столкнулись под Каменском-Уральским
Возле города Каменска-Уральского произошла авария. Легковой автомобиль врезался в стоявший на обочине автобус «Богдан». Есть тяжело пострадавшие и погибшие.
24 октября в районе села Травянское под Каменском-Уральским автомобиль «Лада Гранта» столкнулся со стоявшим на обочине автобусом «Богдан».
В результате столкновения от полученных травм погибли девушка и пожилой мужчина из легкового автомобиля. Водитель в состоянии комы и двое пассажиров доставлены в больницу Каменска-Уральского, сообщает URA.ru. В салоне автобуса находились 10 человек, которые приехали для уборки картофеля на поле. Никто из них не пострадал.
Отрабатывается несколько версий аварии, как человеческий фактор (водитель мог отвлечься, задремать), так и связанные с состоянием транспорта или погодными условиями (в окрестностях Каменска-Уральского сегодня шёл дождь),рассказал руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.