Погоня со стрельбой: пьяный лихач пытался скрыться от сотрудников ДПС В Екатеринбурге

Мужчина за рулем «Нивы», проигнорировал требования сотрудников ДПС остановиться и попытался скрыться от них. В процессе погони лихач врезался в одну из патрульных машин, преследовавших его, а после свернул в лесной массив.

Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие для прицельной стрельбы по колесам. В результате водитель был задержан на улице Грибоедова. Им оказался мужчина 1981 года рождения с признаками алкогольного опьянения, сообщает глава пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.