Погоня со стрельбой: пьяный лихач пытался скрыться от сотрудников ДПС В Екатеринбурге
24 октября в 20:23 на улице Димитрова в Екатеринбурге водитель «Нивы» пытался скрыться от сотрудников дорожной полиции, в результате чего они вынуждены были применить оружие.
Мужчина за рулем «Нивы», проигнорировал требования сотрудников ДПС остановиться и попытался скрыться от них. В процессе погони лихач врезался в одну из патрульных машин, преследовавших его, а после свернул в лесной массив.
Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие для прицельной стрельбы по колесам. В результате водитель был задержан на улице Грибоедова. Им оказался мужчина 1981 года рождения с признаками алкогольного опьянения, сообщает глава пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
В результате ДТП и применения огнестрельного оружия, к счастью, никто не пострадал. У водителя-нарушителя стаж управления транспортными средствами составляет 18 лет. Только с 2016 года за нарушения ПДД он девять раз привлекался к ответственности, из них – в восьми случаях – за превышение скорости,отметил Валерий Горелых.