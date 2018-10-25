Тагильчанин задержан по подозрению в фиктивной постановке иностранцев на учет
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Житель Нижнего Тагила находится под подпиской о невыезде по подозрению в фиктивной регистрации иностранных граждан.
Сюжеты: Нижний Тагил
Житель Нижнего Тагила подозревается в незаконной регистрации иностранцев. В результате проверки выяснилось, что дом на улице Глеба Успенского, в котором 46-летний мужчина зарегистрировал двоих иностранных граждан, непригоден для жилья. По словам соседей, строение сгорело несколько лет назад.
Ранее судимый предприниматель, подозреваемый в совершении данного преступления, пояснил, что прописал в двух своих близких родственников, которые фактически проживают на съемной квартире.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК Российской Федерации. Мужчине грозит лишение свободы сроком до трех лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, информирует пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
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