Тагильчанин задержан по подозрению в фиктивной постановке иностранцев на учет

Житель Нижнего Тагила подозревается в незаконной регистрации иностранцев. В результате проверки выяснилось, что дом на улице Глеба Успенского, в котором 46-летний мужчина зарегистрировал двоих иностранных граждан, непригоден для жилья. По словам соседей, строение сгорело несколько лет назад.

Ранее судимый предприниматель, подозреваемый в совершении данного преступления, пояснил, что прописал в двух своих близких родственников, которые фактически проживают на съемной квартире.