Убийство 24-летней екатеринбурженки под Невьянском раскрыто по «горячим следам»
Сегодня, 00:30ПроисшествияФото: pixabay.com
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Сотрудники правоохранительных органов Невьянска по «горячим следам» задержали жителя Екатеринбург, подозреваемого в убийстве 24-летней девушки в лесном массиве недалеко от города. Убийце грозит до 15 лет тюрьмы.
6 октября в лесном массиве под Невьянском было обнаружено тело девушки 24 лет на шее, у которой имелись колото-резаные раны. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 25 октября полиция задержала предполагаемого убийцу. Им оказался 24-летний не работающий и ранее судимый мужчина из Екатеринбурга.
Как сообщает РИГ «Твой Континент», задержанный сознался в содеянном преступлении и был арестован. Ему предъявлены обвинения в убийстве. Максимальный срок наказания по инкриминируемой статье составляет 15 лет тюремного заключения.
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