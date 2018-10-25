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Убийство 24-летней екатеринбурженки под Невьянском раскрыто по «горячим следам»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Убийство 24-летней екатеринбурженки под Невьянском раскрыто по «горячим следам»

Сегодня, 00:30ПроисшествияФото: pixabay.com
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