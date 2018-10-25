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Житель Пригородного района получил 8 лет колонии за убийство подруги из-за ревности
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Kill murder people knife stabbing man stab 315910

Житель Пригородного района получил 8 лет колонии за убийство подруги из-за ревности

Сегодня, 13:52ПроисшествияФото: maxpixel.net
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