Житель Пригородного района получил 8 лет колонии за убийство подруги из-за ревности
Сегодня, 13:52ПроисшествияФото: maxpixel.net
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Мужчина, проживающий в одном из поселков Пригородного района Свердловской области, осужден на восемь лет за убийство сожительницы.
Сюжеты: Пригород
Следствием установлено, что 1 июля 2018 года пьяный мужчина поссорился со своей 40-летней подругой. Причиной конфликта стала ревность. Во время ссоры подсудимый схватил нож и ударил женщину в область шеи.
После этого он попытался оказать пострадавшей помощь, однако понял, что не справится и, выбежав во двор, попросил соседа вызвать «скорую» и полицию. Прибывшие медики госпитализировали женщину, но от большой кровопотери она скончалась в больнице.
Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СК по Свердловской области.
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