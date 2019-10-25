На Урале акушер-гинеколог обвиняется в смерти пациентки после родов

Следствие установило, что утром 25 февраля акушер-гинеколог приняла решение о ведении родов у одной из пациенток. Ребёнок родился на следующий день, 26 февраля. После чего акушер стала убирать послед за пуповину, что привело к к полному вывороту матки у пациентки. Однако врач, не смотря на профессиональный опыт, не диагностировала осложнение.