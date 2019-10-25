На Урале акушер-гинеколог обвиняется в смерти пациентки после родов
В Нижнесергинский районный суд направлено уголовное дело акушера-гинеколога, которая обвиняется в смерти пациентки по неосторожности из-за неисполнения своих профессиональных обязанностей, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Следствие установило, что утром 25 февраля акушер-гинеколог приняла решение о ведении родов у одной из пациенток. Ребёнок родился на следующий день, 26 февраля. После чего акушер стала убирать послед за пуповину, что привело к к полному вывороту матки у пациентки. Однако врач, не смотря на профессиональный опыт, не диагностировала осложнение.
Медицинская помощь была оказана пациентке лишь спустя 4 часа прибывшей в больницу бригадой «Территориальный центр медицины катастроф». К этому времени у девушки уже развились массивное кровотечение, болевой шок и остановка сердечной деятельности. 27 февраля она скончалась.
На акушера-гинеколога, которая принимала роды, было заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».