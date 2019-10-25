По подозрению в мошенничестве задержан глава Нагайбакского района Челябинской области
Сегодня, 20:04ПроисшествияФото: Сайт администрации Нагайбакского района
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25 октября в Челябинской области ФСБ задержала главу Нагайбакского района Виталия Гайсина, сообщает Znak со ссылкой на собственный источник.
По информации издания, Гайсина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Он подозревается в том, что по поддельным документам оформил на себя субсидию, которая составила более 1 миллиона рублей.
Кроме того, по подозрению в преступлении, связанном с муниципальными контрактами, задержан первый заместитель главы района Иван Фархутдинов.
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