В Краснотурьинске поезд сбил 13-летнюю девочку

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В Краснотурьинске 13-летняя девочка получила травму на железнодорожной станции. СУ СКР по Свердловской области начал проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 9 сентября на перегоне от станции Воронцовка до станции Климки. Как пишет Znak, девочка шла вдоль путей в наушниках, и проезжающий мимо поезд зацепил ее. В результате происшествия школьница сломала ключицу.
Следователи провели следственный эксперимент, допросили ребенка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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