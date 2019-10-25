В Нижнем Тагиле 5-летний ребёнок выпал из окна

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24 октября в Нижнем Тагиле в доме № 8 по улице Технической из окна на втором этаже выпал 5-летний мальчик, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
На место выехали сотрудники полиции. Мальчик остался жив, получив лишь незначительные повреждения — ушибы и ссадины. После осмотра медиками ребёнок отпущен домой.
Мама мальчика рассказала, что отлучилась из дома ненадолго, а ребёнок залез на подоконник и выпал. Женщина воспитывает трёх детей одна. Полиция составила административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Семья будет поставлена на учёт.
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