В Нижнем Тагиле 5-летний ребёнок выпал из окна

На место выехали сотрудники полиции. Мальчик остался жив, получив лишь незначительные повреждения — ушибы и ссадины. После осмотра медиками ребёнок отпущен домой.

Мама мальчика рассказала, что отлучилась из дома ненадолго, а ребёнок залез на подоконник и выпал. Женщина воспитывает трёх детей одна. Полиция составила административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Семья будет поставлена на учёт.