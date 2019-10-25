В Забайкалье солдат застрелил восемь человек из табельного оружия
Сегодня, 19:19ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Забайкальском крае в воинской части служащий расстрелял восемь человек, двое ранены, пишет ТАСС.
25 октября военнослужащий расстрелял сослуживцев из табельного оружия. Стрелявший был задержан. По предварительным данным, причиной того, что мужчина начал стрелять, послужил нервный срыв, связанный с личными обстоятельствами.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проверка проводится как следственными органами, так и военной прокуратурой.
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