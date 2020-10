Ночью в пятницу в поселке Северный, который расположен в 30 километрах от Ивделя, в один из дворов зашел медведь и загрыз пса, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Хозяйка дома сообщила о происшествии в полицию на следующий день. Поселок является одним из самых северных населенных пунктов в Свердловской области, тут проживает чуть больше ста человек. Никто из людей не пострадал. Напомним, этим летом и осенью медведи часто выходят к людям. Их видят во многих городах Свердловской области. Один из них раскопал могилу на кладбище, после чего был обезврежен, другого сбил пассажирский поезд. На Урале пассажирский поезд сбил бурого медведя

