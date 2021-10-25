Автокредит стал поводом для «развода» пенсионеров мошенниками в Тавде

Супружеская пара планировала купить автомобиль в кредит, а в итоге — подарили мошенникам 375 тысяч рублей. Сделки по оформлению нескольких займов пенсионеры проводили целую неделю, пока не поняли, что их «разводят» на деньги мошенники.

Пара пенсионеров из Тавды попалась на уловки мошенников и пополнила Qiwi –кошелек злоумышленников на 375 тысяч рублей. Как сообщают в МО МВД «Тавдинский», женщина переводила деньги в течение нескольких дней, а позднее подключила к транзакциям и супруга. Первый звонок от мошенников поступил 60-летней свердловчанке от мошенников с сообщением, что кто-то пытается от ее имени оформить 338 тысяч рублей в кредит. Жительница Тавды ответила злоумышленникам, что не была в банке и кредит оформить не пыталась. После этого ей предложили дождаться звонка от лже-сотрудника финансовой организации — спустя несколько минут последний сообщил свердовчанке, что для отмены этого кредита необходимо оформить новый. Женщина послушалась собеседника, и спустя несколько дней обратилась в банк, однако ей там отказали в займе. Тогда мошенники дали другую установку — свердловчанке велели обратиться в другой банк, но снизить сумму кредита и оформить карту, что женщина и сделала. После всех манипуляций мошенники убедили пенсионерку снять все наличные и перевести им на Qiwi –кошелек в одном из салонов сотовой связи. Свердловчанка, следуя всем инструкциям злоумышленников, вскоре получила «липовый» документ о погашении кредитного договора — об этом пенсионерка сообщила лже-сотрудникам банка. Свердловчанка решила, что это было сообщение по кредиту ее супруга, который накануне пытался оформить автокредит, но получил отказ. Тогда мошенники решили воспользоваться ситуацией и связались с пенсионером, представившись сотрудниками «Бюро кредитных историй». Мужчину научили, как и в каком банке можно оформить ссуду. В итоге из трех кредитных предложений свердловчанин выбрал одно, по которому ему давали в долг 703 тысячи рублей на пять лет и 745 тысяч рублей на семь лет. Пенсионер согласился и оформил договор на 7 лет онлайн. Спустя некоторое время злоумышленники попросили потерпевшего переслать им 200 тысяч по той же схеме, что и его жену. В итоге супруги поняли, что стали жертвами мошенников. В полиции завели уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину (ч.2 ст. 159 УК РФ). Напомним, на Урале мошенники придумали, как заработать на пандемии коронавируса. Предлагают привиться от COVID-19: на Урале мошенники придумали новую схему обмана

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