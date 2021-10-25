Автокредит стал поводом для «развода» пенсионеров мошенниками в Тавде

Пара пенсионеров из Тавды попалась на уловки мошенников и пополнила Qiwi –кошелек злоумышленников на 375 тысяч рублей. Как сообщают в МО МВД «Тавдинский», женщина переводила деньги в течение нескольких дней, а позднее подключила к транзакциям и супруга.
Первый звонок от мошенников поступил 60-летней свердловчанке от мошенников с сообщением, что кто-то пытается от ее имени оформить 338 тысяч рублей в кредит. Жительница Тавды ответила злоумышленникам, что не была в банке и кредит оформить не пыталась. После этого ей предложили дождаться звонка от лже-сотрудника финансовой организации — спустя несколько минут последний сообщил свердовчанке, что для отмены этого кредита необходимо оформить новый. Женщина послушалась собеседника, и спустя несколько дней обратилась в банк, однако ей там отказали в займе. Тогда мошенники дали другую установку — свердловчанке велели обратиться в другой банк, но снизить сумму кредита и оформить карту, что женщина и сделала.
После всех манипуляций мошенники убедили пенсионерку снять все наличные и перевести им на Qiwi –кошелек в одном из салонов сотовой связи. Свердловчанка, следуя всем инструкциям злоумышленников, вскоре получила «липовый» документ о погашении кредитного договора — об этом пенсионерка сообщила лже-сотрудникам банка. Свердловчанка решила, что это было сообщение по кредиту ее супруга, который накануне пытался оформить автокредит, но получил отказ.
Тогда мошенники решили воспользоваться ситуацией и связались с пенсионером, представившись сотрудниками «Бюро кредитных историй». Мужчину научили, как и в каком банке можно оформить ссуду. В итоге из трех кредитных предложений свердловчанин выбрал одно, по которому ему давали в долг 703 тысячи рублей на пять лет и 745 тысяч рублей на семь лет. Пенсионер согласился и оформил договор на 7 лет онлайн. Спустя некоторое время злоумышленники попросили потерпевшего переслать им 200 тысяч по той же схеме, что и его жену.
В итоге супруги поняли, что стали жертвами мошенников.
В полиции завели уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину (ч.2 ст. 159 УК РФ).
Напомним, на Урале мошенники придумали, как заработать на пандемии коронавируса.