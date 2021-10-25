Девушка выпала из окна девятиэтажки на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Вначале она сидя на подоконнике, скидывала вниз на редких прохожих школьные тетради, потом просто сидела, а потом и сама спрыгнула вниз. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь, рассказывает подробности очевидица происшествия в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.