Директор магазина на Урале пыталась откупиться за продажу нелегального спирта

Директор магазина в Ирбите пыталась дать взятку сотрудникам полиции после того, как у нее был найден этиловый спирт, продаваемый незаконно.

63-летняя женщина обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение незаконных действий или бездействия, сообщает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области. По информации следствия, в июле 2021 года во время проведения рейдовых мероприятий сотрудники полиции выявили, что в магазине предпринимательницы продаётся нелегальная продукция — этиловый спипт в емкостях по 100 мл. Понимая, что ей грозит ответственность, она предложила полицейским взятку, но они ее не приняли. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, женщина предлагала полицейским 20 тысяч рублей. При этом предупреждение о возможной уголовной ответственности за попытку подкупа она игнорировала. Свыше 12,5 тонны алкоголя изъяты на Урале после отравления метиловым спиртом

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