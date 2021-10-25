Директор магазина на Урале пыталась откупиться за продажу нелегального спирта

Директор магазина на Урале пыталась откупиться за продажу нелегального спирта
Директор магазина на Урале пыталась откупиться за продажу нелегального спирта
Сегодня, 11:00ПроисшествияФото: 1MI
Директор магазина в Ирбите пыталась дать взятку сотрудникам полиции после того, как у нее был найден этиловый спирт, продаваемый незаконно.

63-летняя женщина обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение незаконных действий или бездействия, сообщает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.

По информации следствия, в июле 2021 года во время проведения рейдовых мероприятий сотрудники полиции выявили, что в магазине предпринимательницы продаётся нелегальная продукция — этиловый спипт в емкостях по 100 мл. Понимая, что ей грозит ответственность, она предложила полицейским взятку, но они ее не приняли.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, женщина предлагала полицейским 20 тысяч рублей. При этом предупреждение о возможной уголовной ответственности за попытку подкупа она игнорировала.

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