Останки 14 человек нашли прохожие в лесопарке Ленинского района Нижнего Тагила

Человеческие останки во время прогулки по лесопарку в Ленинском районе Нижнего Тагила обнаружили случайные прохожие. О находке очевидцы сообщили в правоохранительные органы. После того, как сыщики обследовали прилегающую к месту первоначальной находки территорию, было обнаружено еще несколько останков. В общей сложности, как сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник, количество умерших удалось установить по тазобедренным костям.