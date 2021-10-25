Останки 14 человек нашли прохожие в лесопарке Ленинского района Нижнего Тагила

Человеческие останки во время прогулки по лесопарку в Ленинском районе Нижнего Тагила обнаружили случайные прохожие. О находке очевидцы сообщили в правоохранительные органы. После того, как сыщики обследовали прилегающую к месту первоначальной находки территорию, было обнаружено еще несколько останков. В общей сложности, как сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник, количество умерших удалось установить по тазобедренным костям.
Всего было обнаружено минимум 14 останков. СКР по Свердловской области проводит проверку.
По одной версии, это бандитское захоронение из 90-х. По другой — кости могли выкинуть из старых могил близлежащего Рогожинского кладбища. Сейчас ведется доследственная проверка. Устанавливают возраст останков и причину смерти. Также опрашиваются работники кладбища и устанавливаются иные очевидцы данных событий, сообщает источник издания в правоохранительных органах.
В СУ СКР по Ленинскому району редакции TagilCity.ru пообещали прокомментировать находку позднее.
Напомним, палеонтологи Свердловской области нашли кости и черепа древних пещерных медведей.