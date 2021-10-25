Ситуацию с 14 найденными останками в Нижнем Тагиле прокомментировали в СК

Ситуацию с 14 найденными останками в Нижнем Тагиле прокомментировали в СК
Ситуацию с 14 найденными останками в Нижнем Тагиле прокомментировали в СК
Сегодня, 15:01ПроисшествияФото: 1MI
Ситуацию с 14 останками, найденными в Ленинском районе Нижнего Тагила, прокомментировали в Следственном комитете. Предварительно, на костях не обнаружено признаков криминального характера.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства обнаружения костей. Первоначальный осмотр показал, что на останках нет следов криминального характера. Рядом находится кладбище, возможно там были произведены новые захоронения на месте заброшенных могил, пишет Е1.

Напомним, прохожие случайно обнаружили человеческие останки во время прогулки в лесополосе Ленинского района Нижнего Тагила. Судя по тазобедренным суставам, там находилось как минимум 14 человек. По одно из версий, это может быть бандитское захоронение из 90-х годов.

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Нижний Тагил
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