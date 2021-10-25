Ситуацию с 14 найденными останками в Нижнем Тагиле прокомментировали в СК

Напомним, прохожие случайно обнаружили человеческие останки во время прогулки в лесополосе Ленинского района Нижнего Тагила. Судя по тазобедренным суставам, там находилось как минимум 14 человек. По одно из версий, это может быть бандитское захоронение из 90-х годов.