Склад для розлива нашли в Екатеринбурге в рамках дела по отравлению метанолом

Спецоперацию проводили в субботу, 23 октября. Предположительно, обвиняемые по делу об отравлении суррогатным алкоголем разливали и хранили свою продукцию именно на этом складе на улице Лукиных, 1, строение 15 в Екатеринбурге, сообщает ЕАН со ссылкой на собственный источник.
12 канистр по 10 литров, 1225 пустых пол-литровых бутылок и 14,5 тысяч емкостей по 0,7 литра, 14 мешков с пустыми бутылками, 20 коробок с этикетками и пробками, упаковочный материал и станок для закручивания пробок, а также 4 ёмкости для розлива алкоголя и система фильтрации — такой «улов» опечатали и приобщили к материалам дела правоохранители.
Напомним, 24 человека скончались в Свердловской области после отравления метанолом. Полицейским удалось задержать 4 подозреваемых по делу.