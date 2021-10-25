Склад для розлива нашли в Екатеринбурге в рамках дела по отравлению метанолом

12 канистр по 10 литров, 1225 пустых пол-литровых бутылок и 14,5 тысяч емкостей по 0,7 литра, 14 мешков с пустыми бутылками, 20 коробок с этикетками и пробками, упаковочный материал и станок для закручивания пробок, а также 4 ёмкости для розлива алкоголя и система фильтрации — такой «улов» опечатали и приобщили к материалам дела правоохранители.