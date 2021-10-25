Склад для розлива нашли в Екатеринбурге в рамках дела по отравлению метанолом

Склад для розлива нашли в Екатеринбурге в рамках дела по отравлению метанолом
Склад для розлива нашли в Екатеринбурге в рамках дела по отравлению метанолом
Сегодня, 12:55ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Коробки, бутылки, этикетки и спецприспособления обнаружили полицейские Екатеринбурга на складе торговцев метанолом.

Спецоперацию проводили в субботу, 23 октября. Предположительно, обвиняемые по делу об отравлении суррогатным алкоголем разливали и хранили свою продукцию именно на этом складе на улице Лукиных, 1, строение 15 в Екатеринбурге, сообщает ЕАН со ссылкой на собственный источник.

12 канистр по 10 литров, 1225 пустых пол-литровых бутылок и 14,5 тысяч емкостей по 0,7 литра, 14 мешков с пустыми бутылками, 20 коробок с этикетками и пробками, упаковочный материал и станок для закручивания пробок, а также 4 ёмкости для розлива алкоголя и система фильтрации — такой «улов» опечатали и приобщили к материалам дела правоохранители.

Напомним, 24 человека скончались в Свердловской области после отравления метанолом. Полицейским удалось задержать 4 подозреваемых по делу.

Сюжеты:
Отравление метиловым спиртом в Екатеринбурге
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