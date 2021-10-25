Спасение людей из горящего дома на Химмаше в Екатеринбурге попало на видео

Выбраться из горящего дома женщинам с первого этажа и второго во время пожара помогли полицейские на улице Инженерная в Екатеринбурге.

Момент спасения людей попал на видео. О произошедшем рассказали и сами герои Андрей Исаньков и Игорь Тверских, а также старший сержант Андрей Полекшанов, сообщается на сайте МВД России. По их словам, наблюдалось сильное задымление. Им пришлось пробираться на корточках. Две женщины, рассказывает Тверских, были в квартире, а на втором этаже находились еще четыре человека. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, полицейских планируется представить к награде. Напомним, 10 сентября 2021 года полицейские Асбеста спасли пенсионерку, которая получила травмы на теплотрассе. Женщина ушла из дома и пропала. Травмированную пенсионерку спасли с теплотрассы полицейские в Асбесте

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter