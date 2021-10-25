Труп мужчины найден на улице Ломоносова в Нижнем Тагиле

Труп мужчины найден на улице Ломоносова в Нижнем Тагиле
Труп мужчины найден на улице Ломоносова в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:32ПроисшествияФото: 1MI
Тело мужчины вечером 25 октября обнаружено на улице Ломоносова, 5 в Нижнем Тагиле. Труп лежит вблизи первого подъезда.

Сначала никого поблизости не наблюдалось, однако совсем скоро на место инцидента подъехала скорая медицинская помощь и полиция, рассказал очевидец происшествия. Отмечается, что на сотрудниках правоохранительных органов были надеты каски, а при себе они имели оружие, сообщает в группе «ЧП Нижний Тагил» «ВКонтакте».

Факт инцидента редакции TagilCity.ru подтвердили в следственном отделе по Ленинскому району Нижнего Тагила.

Мужчина найден, проводится проверка,рассказали в СК по Ленинскому району.

Видео: группа «ЧП Нижний Тагил» «ВКонтакте»

Напомним, тагильчане нашли труп мужчины утром 18 октября на общественной остановке «Карьер» на ГГМ.

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