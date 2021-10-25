Труп мужчины найден на улице Ломоносова в Нижнем Тагиле

Сначала никого поблизости не наблюдалось, однако совсем скоро на место инцидента подъехала скорая медицинская помощь и полиция, рассказал очевидец происшествия. Отмечается, что на сотрудниках правоохранительных органов были надеты каски, а при себе они имели оружие, сообщает в группе «ЧП Нижний Тагил» «ВКонтакте».