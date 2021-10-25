«Знаков не было»: в огромную яму посреди центра Екатеринбурга провалился «Ягуар»

«Знаков не было»: в огромную яму посреди центра Екатеринбурга провалился «Ягуар»
«Знаков не было»: в огромную яму посреди центра Екатеринбурга провалился «Ягуар»
Сегодня, 18:28ПроисшествияФото: Е1
Автомобиль «Ягуар» провалился в огромную яму на перекрестке Радищева — Шейнкмана в Екатеринбурге 24 октября. Иномарку пришлось доставать с помощью манипулятора.

По словам владельца машины, в тот день за рулем находился не он. Водитель возвращался в темное время суток, он был трезвым и сам вызвал наряд ГИБДД на место аварии.

Предупреждающих знаков не было. Возможно, еще был туман или смог, он выходил из поворота на перекрестке и угодил в яму, рассказал владелец иномарки Е1.

Он отметил, что предстоит дорогостоящий ремонт, поэтому намерен разобраться, кто виноват. Яма была выкопана для замены коммуникаций и обнесена забором.

Напомним, в середине сентября иномарка провалилась вместе с асфальтом на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле. Одной из причин стало размытие щебня, который могло смыть трубу после ливней.

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Екатеринбург
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