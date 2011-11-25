Администрация Нижнего Тагила в законном порядке обязана ликвидировать свалки на Вагонке
25 ноября 2011, 17:00ПроисшествияВалерия Лошкарева
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Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовретворил требования природоохранной прокуратуры по ликвидации свалок строительного мусора.
От Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры поступила информация о том, что в Ленинский районный суд Нижнего Тагила направлено исковое заявление о возложении на администрацию города обязанности ликвидировать несанкционированные свалки отходов производства и потребления, выявленные департаментом в ходе рейдовых мероприятий на территории Дзержинского района города. Решением суда требования прокурора удовлетворены.
Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратурой запланировано проведение проверок и по другим объектам несанкционированного размещения отходов, выявленным департаментом в ходе рейдовых мероприятий в октябре на территории Нижний Тагил.
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