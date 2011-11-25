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Дело тагильского анестезиолога, из-за которого умерла роженица, отправлено суд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дело тагильского анестезиолога, из-за которого умерла роженица, отправлено суд

25 ноября 2011, 15:16Происшествия
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