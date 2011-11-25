Дело тагильского анестезиолога, из-за которого умерла роженица, отправлено суд

Напомним, 10 марта умерла пациентка больницы, которой было назначено кесарево сечение. В результате отсутствия соответствующего контроля со стороны анестезиолога Александра Е. у женщины возникла трудность в интубации трахее, а потом кислородное голодание и нарушение деятельности сердца. Пациентка скончалась на операционном столе.