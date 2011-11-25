Дело тагильского анестезиолога, из-за которого умерла роженица, отправлено суд
25 ноября 2011, 15:16Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уголовное дело врача Демидовской центральной городской больницы отправлено в суд с обвинительным заключением.
Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила усмотрела состав преступления врача по части второй статьи 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности.
Напомним, 10 марта умерла пациентка больницы, которой было назначено кесарево сечение. В результате отсутствия соответствующего контроля со стороны анестезиолога Александра Е. у женщины возникла трудность в интубации трахее, а потом кислородное голодание и нарушение деятельности сердца. Пациентка скончалась на операционном столе.
Женщина должна была родить третьего ребенка. Ребенок выжил, и ее муж остался один с троими детьми.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей