Мошенник лишил тагильчанку 70 тысяч рублей

Так, в квартиру женщины, которая вернулась из магазина, позвонил мужчинаи, представившись полицейским, заявил, что тагильчанка расплатилась в магазине фальшивой тысячей. И теперь ему необходимо проверить все остальные деньги на предмет подлинности. Женщина собрала все сбережения и отдала на проверку. Таким тагильчанка лишилась 70 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе нижнетагильского управления МВД, прибывшие оперативники, опросив соседей пенсионерки, выяснили, что мошенник неоднократно обращался к пожилым жильцам этого дома с аналогичным вопросом: «Не вы ли только что расплатились в магазине тысячей?»

Многие из них в тот момент не имели при себе таких денег, и преступник уходил ни с чем. Полицейские, получив подробное описание мошенника, сейчас разыскивают лже-эксперта по фальшивым деньгам. Добавим, что это уже не первый подобный случай. Чаще всего от рук таких мошенников страдают доверчивые пенсионеры.